Großaspach/Fußball Eine Legende verlässt den Sonnenhof

Großaspach - Wann immer es in den vergangenen Jahren bei der SG Sonnenhof Großaspach in eine neue Saison ging, gab es eine Konstante: Shqiprim Binakaj. Ob Ober-, Regional- oder Dritte Liga – der 30-Jährige ist schon so lange im Fautenhau, dass man ihn zum Inventar zählen könnte. Doch nun endet diese Ära, mit Binakaj verlässt eine Sonnenhof-Legende den Verein, die angebotene Vertragsverlängerung hat er nach elf Jahren und 364 Pflichtspieleinsätzen abgelehnt. Der Mittelfeldspieler möchte jetzt nochmals eine Führungsrolle in einer Mannschaft übernehmen. In der abgelaufenen Drittliga-Saison kam er nur noch auf 21 Einsätze, davon lediglich fünf in der Startelf. „Das war wohl mein schlechtestes Jahr, aber ich bin sicher, dass ich auch in der kommenden Saison auf meine Einsätze gekommen wäre“, sagt Binakaj und betont, dass sein Abschied keine finanziellen Gründe hat. „Ich möchte gerne zu einem aufstrebenden Verein, dem ich beim Erreichen seiner Ziele helfen kann. Das wird dann sicherlich hier in der Nähe sein, umziehen möchte ich nicht. Es gibt einige Interessenten. Seit es offiziell ist, dass ich wechsle, steht mein Handy nicht mehr still.“