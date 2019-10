Großaspach/Fußball Ein Kraftpaket wird zur Stammkraft

Großaspach - Wenn Dennis Slamar auf Braunschweig angesprochen wird, blitzt es in seinen Augen und es fallen die Worte „sehr schön“. Der 1,88 Meter große Fußballer denkt dabei an die insgesamt viereinhalb Jahre, die er als A-Jugendlicher, als Spieler der U23 sowie sechs Monate lang als Kadermitglied des Zweitliga-Teams beim Deutschen Meister von 1967 verbracht hat. 19, 20 Jahre war er, als er unter Trainer Thorsten Lieberknecht seine ersten Erfahrungen bei den Profis machte. „Ich habe oben aber nur mittrainieren dürfen, gespielt habe ich in der Zweiten“, erinnert sich die Abwehrkante und erzählt: „Es ist toll, wenn du das erste Mal beim Videospiel Fifa dabei bist, deine ersten eigenen Autogrammkarten hast.“ Weniger nett war es dann, als nach 84 Spielen im Regionalliga-Team für ihn im Sommer 2016 Schluss bei der Eintracht war. Was folgte, war der Wechsel zum damaligen Nordost-Regionalligisten Carl-Zeiss Jena, der Aufstieg mit den Thüringern und zwei Jahre dort in der Dritten Liga. Eine Zeit, in der er zu Beginn nur auf der Bank saß, dann in die Startelf rückte und den Stammplatz in den folgenden zweieinhalb Jahren nicht mehr verlor. Auch nicht, nachdem es mit Jena im Sommer 2017 eins nach oben ging.