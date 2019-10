Großaspach/Fußball Ein kollektiver Stromausfall

Großaspach - Rund 20 Minuten war die Welt die SG Sonnenhof Großaspach am Samstagnachmittag in Ordnung. Es schien, als würde der Fußball-Drittligist den Schwung vom 2:0-Heimsieg gegen Chemnitz eine Woche zuvor in die Partie gegen den FC Ingolstadt mitnehmen und könne sein Punktekonto weiter ausbauen. Bereits in der vierten Minute riss Trainer Oliver Zapel schon die Arme nach oben – einen Tick zu früh. Panagiotis Vlachodimos war auf der linken Seite durchmarschiert, seinen Schuss parierte FCI-Keeper Fabijan Buntic, doch der Ball trudelte in Richtung langer Pfosten. Es schien, als müsse der heranstürmende Timo Röttger die Kugel nur noch über die Linie drücken. Aber im allerletzten Moment klärte ein Verteidiger zur Ecke. Eine knappe Viertelstunde später war es dann aber so weit: Röttger brachte den Ball auf Vlachodimos, der umkurvte am linken Strafraumeck einen Verteidiger und zirkelte die Kugel wunderschön zum 1:0 in den Winkel – die Aspacher Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient.