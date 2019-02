Großaspach/Fußball Die SG will erstmals zwei Heimsiege in Folge

Doch wenn die bisherige Saison in dieser 3. Liga eins gebracht hat, dann die Erkenntnis, dass eigentlich kein Spieltag läuft wie erwartet und dass nahezu alles passieren kann. Dementsprechend erwartetSG-Trainer Florian Schnorrenberg auch nicht, dass seine Mannschaft Cottbus an die Wand spielen wird. „Sie sind aktuell fünf Punkte hinter uns, und ich hoffe, das bleibt auch so“, sagt der Coach. Genau genommen dürfen es nach der Partie auch gerne acht Punkte Differenz sein. Doch Schnorrenberg warnt auch: „Cottbus hat ein extrem gutes Umschaltspiel und mit Streli Mamba einen unfassbar schnellen Stürmer.“ Fußballfans hier aus der Region werden sich vielleicht noch an den flinken Offensivmann aus dessen Zeiten bei Oberligist SGV Freiberg erinnern. „Da brauchen wir enge Abstände in der Defensive und am liebsten viel Ballbesitz, um möglichst selten in diese Kontersituationen zu kommen.“ Schnorrenberg geht nicht davon aus, dass die Gäste sehr früh Druck auf die SG machen werden. „Mamba braucht viel Platz, um sein Tempo auszuspielen. Daher rechne ich eher mit einem Mittelfeld-Pressing in einem 4:2:3:1“, so der SG-Coach, der zudem vor den Standards der Cottbusser durch Lasse Schlüter warnt: „Der hat einen sehr guten linken Fuß.“