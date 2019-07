Großaspach/Fußball Die SG verspielt in fünf Minuten alle Chancen

Für Großaspach war der Vergleich mit dem Zweitligaabsteiger insgesamt irgendwie ein Duell der verpassten Gelegenheiten.„Wenn das Ergebnis jemand liest, der nicht dabei war, dann denkt er, wir sind abgeschlachtet worden. So war es aber nicht“, verstand Abwehrkante Kai Gehring die Fußballwelt nicht mehr so ganz. Denn 75 von 90 Minuten waren die Gäste mindestens gleichauf. Nur in einer kurzen Phase vor und nach der 1:0-Führung der Zebras sowie in den schon geschilderten verhängnisvollen sechs Minuten eben nicht. Zumindest in der zweiten Periode war die SG sogar richtig von der Rolle. „Das kenne ich nicht von meiner Mannschaft, dass wir uns so hängen lassen“, gestand Oliver Zapel und sprach „von rätselhaften fünf Minuten“. Und das in einer Phase, „in der wir alle Trümpfe in der Hand hatten, in der du mit Selbstvertrauen aufgepumpt bis“. Vielleicht lag darin gar der Hund begraben. Duisburg schlug zu, als Aspach Stärke zeigte und prompt den Rückwärtsgang nicht mehr fand. Die SG ließ Ball und Gegner laufen, vergaß bei all dem Vorwärtsdrang aber, „die Zweikämpfe zu gewinnen“, wie der Coach urteilte.