Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe im Gästeblock gejubelt werden durfte: Dominik Pelivan, der bereits eine Woche zuvor beim 5:2 gegen Zwickau zweimal vom Elfmeterpunkt getroffen hatte, verwandelte diesmal einen Freistoß aus 18 Metern direkt zur Führung für die Sonnenhof-Elf. Fast zeitgleich ging in Braunschweig die Eintracht gegen Cottbus in Führung, was aber der SG letztlich egal sein konnte, da man so oder so einen Sieg benötigte.