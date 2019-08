Großaspach/Fußball Die nächsten drei Punkte sollen gleich folgen

Drei der bislang vier Uerdinger Saisontore hat Franck Evina erzielt. Eine Sonderbehandlung soll er aber deshalb nicht bekommen. „Evina ist so ein kleiner Dribbelwurm. Wir rechnen mit ihm auf der Außenbahn und müssen da defensiv sehr variabel sein“, fordert der SG-Coach, der sich die Zusammenstellung seiner Abwehr noch offen lässt. Zwar kehrt Innenverteidiger Kai Gehring nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder in den Kader zurück. Doch hat die Mannschaft ohne ihn zuletzt in Würzburg erstmals in dieser Saison zu null gespielt. „Da hat Kai Gehring sicher genau hingeschaut. Und Korbinian Burger wird mit breiter Brust in die letzten Trainingseinheiten vor dem Spiel gehen“, sagt Zapel, der aber auch nicht ausschließen möchte, dass man mit drei Innenverteidigern spielt. „Wir haben in bisher drei Saisonpartien drei verschiedene Systeme gespielt. Unsere Spieler wissen, dass Systeme letztlich nur eine Telefonnummer sind. Wir richten uns danach, was der Gegner uns anbietet.“