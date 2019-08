Großaspach/Fußball Das Remis ist eine gefühlte Niederlage

Großaspach - Am Ende war das 2:2 (1:1) von Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach gegen den KFC Uerdingen wohl das, was man gerne als „leistungsgerecht“ bezeichnet. Und dennoch war es aus SG-Sicht eine gefühlte Niederlage, was auch Kapitän Julian Leist so empfand: „Wenn man mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich kassiert, dann fühlt sich das nie wie ein Punktgewinn an.“ Da konnte er sich auch nicht wirklich darüber freuen, beide Tore erzielt zu haben. Das 1:1 hatte er in der 35. Minute per Kopf erzielt. Und auch beim 2:1 in der 92. Minute „war ich noch mit den Haarspitzen dran“, wodurch der Treffer in der offiziellen Statistik auch ihm und nicht Freistoßschütze Korbinian Burger zugerechnet wurde. „Aber das ist letztlich egal“, stellte Leist fest.