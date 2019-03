Großaspach/Fußball Am Ende steht nur die SG im Regen

Hoffnung für SG Sonnenhof Großaspach kam dann nochmal in der Schlussphase auf: Nach einem Konter und einer Notbremse an Rudi Baku sah Wehens Alf Mintzel Rot und es gab Elfmeter. Zlatko Janjic verwandelte cool zum 2:3. In Überzahl und bei nachlassendem Regen drängte die SG auf den Ausgleich, aber die richtig große Torchance brachten sie nicht mehr zustande. Zlatko Janjic war trotz des verwandelten Elfmeters bedient: „Wir dürfen uns nach der Führung nicht so anstellen. Am Ende haben wir uns mehr oder weniger selbst geschlagen.“ SG-Trainer Florian Schnorrenberg bescheinigte seinem Team dennoch „eine tolle Leistung. Der Ballverlust vor dem 1:1 ist natürlich ärgerlich. Alles in allem kann ich meinen Jungs aber keinen Vorwurf machen.“

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Burger, Gehring, Leist, Choroba (55. Thermann) – Bösel, Hoffmann (72. Janjic), Baku, Hercher – Pelivan (86. Martinovic), Röttger.