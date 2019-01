Großaspach/Fußball Abstiegskampf vermutlich bis zum Schluss

Großaspach - In bislang 20 Saisonspielen hat Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach fünf Niederlagen kassiert – nur drei Konkurrenten haben weniger Partien verloren. Mit 20 Gegentoren stellt der Dorfklub die drittbeste Defensive der Liga. Das sind alles Spitzenwerte, vor allem für eine Mannschaft, die vor der Runde landauf, landab als einer der Top-Abstiegskandidaten gehandelt wurde. Das Dumme ist nur: Die Sonnenhof-Elf steht in der Winterpause auf Rang 17 und damit tatsächlich auf einem Abstiegsplatz. Das große Problem ist die Offensive: Nur 16 Tore hat die SG erzielt – der schlechteste Wert der Liga. Und nur dreimal verließ man den Platz als Sieger – lediglich Schlusslicht Braunschweig ist in dieser Statistik noch schlechter. Zusammen mit zwölf Unentschieden – das ist Liga-Höchstwert – kommen die Fautenhau-Kicker somit auf 21 Punkte. Man muss kein Schwarzmaler sein um anzunehmen, dass die Aspacher bis in die Schlussphase der Saison um den Klassenerhalt kämpfen werden.