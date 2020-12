Großangelegte Übungen Russisches U-Boot testet Interkontinentalraketen

Moskau - Ein russisches Atom-U-Boot hat im Ochotskischen Meer am Pazifik vier Interkontinentalraketen zu Testzwecken abgefeuert. Wie das Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau mitteilte, trafen sie Ziele in mehr als 5500 Kilometern Entfernung auf einem Schießplatz in Nordwesten Russlands.