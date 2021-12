Gronauer Aquädukt Verbände drohen mit Klage

Der Zweckverbands-Chef sieht Oberstenfeld am Zug

Aus Sicht von Ralf Zimmermann liegt der Ball nach wie vor bei der Standortkommune Oberstenfeld. „Die Gemeinde muss sagen, wenn sie etwas anderes haben will.“ Die beteiligten Kommunen hätten viel Geld in die bestehende Variante mit dem Abriss investiert. Oberstenfeld müsse vorschlagen, was verbessert werden sollte. Die Alternativvorschläge für einen Hochwasserausgleich der Naturschutzverbände prüfe das Landratsamt Ludwigsburg im laufenden wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren.

Das Landratsamt Ludwigsburg erklärt, das Verfahren sei noch nicht so weit, dass die Naturschutzverbände eingeladen werden könnten. Das Amt verweist zudem auf die Gemeinde Oberstenfeld, die im Benehmen mit dem Landesdenkmalamt entscheiden müsse, ob sie Aquädukt und Mühlkanal nach Paragraf 19 des Denkmalrechts als Kulturdenkmal unter Schutz stellen will.

Historiker unterstreicht den pädagogischen Wert der Anlage

Der Historische Verein Bottwartal will dies gemeinsam mit den Naturschutzverbänden notfalls auf dem Klageweg erreichen. „Dann wäre es nicht mehr möglich, den Aquädukt einfach abzureißen“, sagt Hans-Wolfgang Bock, Pressesprecher des Vereins. Die Gemeinde habe mit dem doppelseitigen Zufluss über die Bottwar und die Kurzach eine weit und breit einmalige Anlage, betont Bock, der auf den pädagogischen Wert hinweist. So lernten Schulklassen die Mühlenkultur aus erster Hand kennen.

Die Zugänglichkeit wollen Bock und May-Stürmer mit einer Schauplattform erreichen, was auch die Tier- und Pflanzenwelt dort schonen würde. Die Gemeinde hat den Zutritt verboten, weil sich dort zu viele Menschen umgeschaut haben. Offenbar ist ein Zaun im Gespräch, doch würde der verhindern, dass Tiere in das Naturdenkmal gelangten, kritisiert Gottfried May-Stürmer.

Oberstenfelder Bürgermeister will zeitnahen Hochwasserschutz

Eine Lösung des Problems könnte in einer rund 200 000 Euro teureren Variante der bestehenden Ausgleichsmaßnahme am Aquädukt bestehen, bei der das Brückenbauwerk erhalten bliebe. Das würde eine zeitraubende Klage oder eine ebenfalls aufwendige Suche nach einem neuen Naturausgleich vermeiden. „Für uns hat ein zeitnaher Hochwasserschutz oberste Priorität“, sagt der Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann. Die Gemeinde wolle das Ensemble nicht unter Denkmalschutz stellen, da man die Aussage des Landesdenkmalamtes, wonach der Aquädukt nicht erhaltenswert sei, sehr ernst nehme. Auch deshalb betreibe man die Reaktivierung des Mühlkanals in Gronau separat. Die Gemeinde Oberstenfeld könne die Entscheidung des Zweckverbandes zum Naturausgleich nicht revidieren. Doch könnte der Zweckverband die von ihm während der Planung in Auftrag gegebene teurere Variante ins Verfahren einbringen. „Die Entscheidung darüber läge dann beim Landratsamt Ludwigsburg.“