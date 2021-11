Gronauer Aquädukt Lösung für den Mühlkanal ist in Sicht

Oberstenfeld-Gronau - Hinter den Kulissen ist offenbar viel miteinander geredet worden. Jetzt scheint es fast amtlich zu sein – mit einer guten und einer schlechten Nachricht für all diejenigen, die den Verlust des historischen Aquädukts mit dem folgenden Mühlkanal in Gronau nicht einfach so hinnehmen wollten. Die gute Nachricht: Die Gemeinde Oberstenfeld will den etwa ein Kilometer langen Bachlauf vom Aquädukt bis zur Mündung in die Bottwar in Gronau wiederbeleben. Die schlechte Nachricht: Am bereits beschlossenen Abriss des Aquädukts wird offenbar nicht mehr gerüttelt – für einen Erhalt der steinernen Brücke müssten Beschlüsse des Zweckverbandes Hochwasserschutz Bottwartal rückgängig gemacht werden. Danach sieht es Stand jetzt nicht aus.