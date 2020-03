Gronau soll schnelleres Internet bekommen Ein langer Weg führt zum schnellen Internet

Klar war hingegen das Ergebnis der Ausschreibung, über die der künftige Betreiber des Netzes gesucht wurde. In einem Punktesystem hatte dabei die Netcom BW mit 94 Zählern deutlich die Nase vorne. Die beiden Mitbewerber erreichten nur 74 und 67 Punkte. Am schwersten wog in dem Kriterienkatalog, welchen Betrag das Unternehmen verlangt, um das Projekt zu schultern. Diese so genannte Wirtschaftlichkeitslücke müssen die Kommunen mit finanzieller Unterstützung von Bund und Land decken. In der Hinsicht konnte dem späteren Sieger keiner das Wasser reichen. Der Fehlbetrag bei der Netcom bewegt sich bei 2,57 Millionen Euro, bei den Mitbewerbern wären es im einen Fall rund 3,5 Millionen im anderen sogar fast 4,5 Millionen Euro gewesen.