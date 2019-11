Gronau/Fußball Ein Junge auf dem Weg, seinen Traum zu leben

„Es gab ein langes Gespräch mit Thomas Hitzlsperger, der ihn davon überzeugen wollte, beim VfB Stuttgart zu bleiben. Da schaut man schon kurz, wie sich der Sohn entscheidet. Aber Tiago hat sich davon nicht beeinflussen lassen“, ist Ralf Poller selbst heute noch baff ob der Standhaftigkeit seines Sprösslings. Dieser trifft bereits seit Beginn an die Entscheidungen selbst. „Wir können ihn beraten. Aber letztlich sagt Tiago, was er machen will. Wir reden ihm da nicht rein. Und bislang hat er auch jede seiner Entscheidungen getragen und durchgezogen“, sagt Ralf Poller.

Im Entscheidungen treffen scheint der 12-Jährige eh gut zu sein – vor allem auf dem Platz. Ihm werden ein gutes Spielverständnis und Handlungsschnelligkeit nachgesagt. „Er kann die Bälle gut und schnell verarbeiten und weiterspielen – in die Tiefe, aber oftmals auch ganz überraschend“, sagt der Vater des 12-Jährigen, der seine Mitspieler zudem gut pushen kann. Da verwundert es nicht, dass er zum Kapitän der U13 ernannt worden ist. Weitere Stärken von ihm sind seine Robustheit und seine Beidfüßigkeit. „Rechts ist mein stärkerer Fuß, aber komischerweise treffe ich meistens mit links“, erzählt er schmunzelnd. Arbeiten muss er noch an seiner Emotionalität auf dem Feld, erklärt er selbst. Denn zu Hause am Esstisch wirkt er zwar ganz still und ruhig, auf dem Platz kann er aber auch mal explodieren. Zulegen kann er zudem beim Tempo – „wobei ich mich da im letzten Jahr schon enorm verbessert habe“, sagt er. Das hat man auch in Hoffenheim zur Kenntnis genommen. Vor ein paar Wochen wurde er als U13-Spieler in die U14 hochgezogen, hat dort von acht Spielen sechs durchgespielt und wurde bei den zwei anderen erst kurz vor Ende ausgewechselt. Darauf etwas einbilden tut sich Tiago Poller nicht. „Er ist ein Typ, der völlig bodenständig ist und dem nichts zu Kopf steigt. Er ist keiner, der groß etwas rumerzählt oder ein Ding aus etwas macht. Deshalb mache ich mir auch keine Gedanken darüber, dass er mal abheben könnte“, so Ralf Poller. Sein Sohn nimmt die Aussagen zur Kenntnis, sagt: „Ich bin schon stolz darauf, was ich bislang erreicht habe. Aber ich bin noch lange nicht an meinem Ziel.“ Denn das ist: mit seiner großen Leidenschaft einmal Geld zu verdienen. In der Bundesliga oder aber in der Premier League, von der er ein großer Fan ist. Dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist, auf dem auch viel passieren kann, weiß er. Dennoch freut er sich auf jeden einzelnen Schritt – auf jedes Training, jedes Spiel, einfach jeden Moment, in dem er sich ganz dem Ball verschreiben kann. Momente, in denen nur noch der Fußball zählt. Denn diese Augenblicke liebt er.