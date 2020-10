Größter Hai aller Zeiten Riesen-Urzeithai Megalodon war 15 Meter lang

New York - Der urzeitliche Riesenhai Megalodon war einer Studie zufolge deutlich größer als verwandte Arten. Während Carcharocles megalodon – so sein wissenschaftlicher Name – um die 15 Meter lang werden konnte, wurden ähnliche Arten wohl meist höchstens um die sieben Meter lang, schreiben US-Wissenschaftler um Kenshu Shimada von der DePaul University in Chicago im Fachjournal „Historical Biology“.