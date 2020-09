Größerer Polizeieinsatz in Eglosheim Mann klettert von Balkon zu Balkon

Ludwigsburg-Eglosheim - Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ist es am Montag gegen 11.30 Uhr in der Peter-Eichert-Straße in Eglosheim gekommen. Ein 44 Jahre alter Mann hatte vermutlich Drogen konsumiert und kletterte unter deren mutmaßlicher Wirkung von einem Balkon im vierten Obergeschoss auf den darunterliegenden. Dann drang er in eine fremde Wohnung ein.