Größenwahnsinnig und superlustig: der Rapper SSIO im LKA Große Klappe, ganz schön was dahinter

Stuttgart - Rasend schnell und ziemlich explizit: So lässt sich der Hiphop von SSIO am besten beschreiben. Mehr Sex und Drugs presst derzeit kein deutscher Rapper in Zeilen. Im Sekundentakt spuckt SSIO zum souligen Retro-Sound seine „dirty Words“ ins Mikro, mit so viel Tempo, dass man schon gut hinhören muss, um all die Nutten, all das Koks mitzubekommen. Seine Fans, da kann man sicher sein, kennen jeden seiner Texte gut. Allerdings: hört man genauer hin, dann bleibt nicht verborgen, wie heiter SSIO all die saftigen Klischees seines Genres auf den Arm nimmt. In einer Welt, in der jeder noch ein bisschen dicker aufträgt, ein bisschen schmutziger sein will, trägt er am dicksten auf und nimmt sich selbst am wenigsten ernst. Ein älteres Stück von SSIO heißt: „Ich fibicke jeden Songtext“. Zeilen kommen vor darin wie: „Hiphop ist ein Kasperltheater / voller Pyjama tragender Angsthasen-Veganer / ich dagegen bin Hobbymilficker / oder Bodybuildingstar für Tommy Hilfinger“.