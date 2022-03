Griechische Reeder Erfolgreich wie der Tankerkönig

LNG (Liquified Natural Gas) entsteht, wenn man Erdgas auf eine Temperatur von minus 162 Grad Celsius herunterkühlt. Es wird dabei verflüssigt und auf ein Sechsthundertstel seines Volumens komprimiert. So lässt es sich in Tankern transportieren. Erdgasproduzenten und Abnehmerländer werden dadurch unabhängiger von Pipelines. LNG hat den Gashandel flexibler und zu einem weltumspannenden Geschäft gemacht.

Bereits 1999 nahm Griechenland eine LNG-Anlage in Betrieb

Bisher dominiert LNG vor allem im asiatischen Raum. Wichtigste Lieferanten sind Australien, Katar, die USA, Russland, Malaysia und Nigeria sowie im Mittelmeer Algerien und Ägypten. Europa bezieht sein Erdgas dagegen fast ausschließlich über Pipelines direkt aus den Fördergebieten, vor allem aus Russland. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat gezeigt, wie fragwürdig die Abhängigkeit vom Lieferanten Gazprom ist. Deshalb arbeitet jetzt auch die Bundesregierung mit Hochdruck am Ausbau einer LNG-Infrastruktur. Bisher hat Deutschland kein einziges LNG-Terminal.

Griechenland nahm bereits 1999 seine erste LNG-Anlage auf der Felseninsel Revithousa bei Athen in Betrieb und plant drei weitere Terminals, in denen Flüssiggas entladen, regasifiziert und ins Netz eingespeist werden kann. Damit werden die griechischen Gastanker, die bisher vor allem im asiatischen Raum unterwegs sind, künftig auch häufiger in eigenen Gewässern aufkreuzen.

Die Angelicoussis Shipping Group ist Griechenlands größter Eigner

Nach Angaben des Hellenischen Reederverbandes EEE kontrollieren die griechischen Schiffseigner fast 16 Prozent der globalen Gastankerflotte. Von den 667 LNG-Tankern, die Ende 2021 weltweit unterwegs waren, gehören 105 griechischen Eignern. Die größte Flotte hat Maran Gas mit 43 Tankern. Weitere sieben Einheiten sind im Bau. Maran Gas gehört zur Angelicoussis Shipping Group. Das Familienunternehmen ist Griechenlands größter Schiffseigner. Geführt wird es von der 39-jährigen studierten Medizinerin Maria Angelicoussis.

Der Reeder Peter Livanos betreibt mit seinem Unternehmen Gaslog 35 LNG-Tanker und hat vier Schiffe im Bau. Weitere wichtige Player im LNG-Geschäft sind die Reederei Dynagas von George Prokopiou, TMS Cardiff Gas von Christos Economou, Capital Gas von Vangelis Marinakis und die Thenamaris des Reeders Nikolas Martinos. Einige dieser Unternehmen sind an der New Yorker Nasdaq börsennotiert, aber alle werden mehrheitlich von den Reederfamilien kontrolliert. Ihr Erfolgsgeheimnis sind ein Gespür für die Trends an den maritimen Märkten, Risikobereitschaft und kurze Entscheidungswege.

Die Tankerkapazitäten wachsen weiter

Nach Berechnungen des Londoner Bewertungsunternehmens Vessels Value verfügte Griechenland Ende 2021 über LNG-Tanker im Wert von 19,1 Milliarden Dollar. Damit liegen die hellenischen Reeder weltweit an der Spitze, gefolgt von Japan und China mit Flotten im Wert von 18,1 und 10,5 Milliarden Dollar. Die griechischen Schiffe sind im Schnitt erst fünf Jahre alt.

Das weltweite Handelsvolumen von LNG hat sich seit 2010 verdoppelt. Die Charterraten für Flüssiggastanker haben sich in den vergangenen fünf Jahren sogar versechsfacht. Obwohl die Tankerkapazitäten wachsen, dürfte der LNG-Transport ein hochprofitables Geschäft bleiben. Nach Berechnungen des Schiffsbrokers Clarksons wird die zur Verfügung stehende LNG-Tonnage in diesem Jahr um 4,4 Prozent zunehmen, während das Handelsvolumen laut einer Prognose von Bloomberg NEF global um 6,6 Prozent und in Europa sogar um zehn Prozent steigen dürfte. Marktbeobachter in griechischen Schifffahrtskreisen kalkulieren, dass sich der weltweite Bedarf an LNG-Tonnage bis 2040 verdoppeln wird.

Die LNG-Produktion wird auch weiterhin steigen

Von den 127 LNG-Tankern, die bei den Werften gegenwärtig in Arbeit sind, werden 57 im Auftrag griechischer Eigner gebaut. Und sie legen nach: Im Januar und Februar bestellte die Angelicoussis Group bei der koreanischen Daewoo-Werft jeweils zwei weitere LNG-Tanker. Die vier Schiffe im Auftragswert von rund 850 Millionen Dollar sollen 2024 und 2025 ausgeliefert werden. Das Timing könnte stimmen: Der Schiffsbroker Simpson Spence Young (SSY) erwartet ab 2024 „einen deutlichen Anstieg der LNG-Produktion“.