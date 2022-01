Greuther Fürth gegen VfB Stuttgart Steht Sasa Kalajdzic gleich in der Startelf?

Stuttgart - Ein Einsatz war ohnehin unwahrscheinlich, seit Freitagnachmittag herrscht Gewissheit: VfB-Abwehrmann Konstantinos Mavropanos fällt für den Rückrundenauftakt beim Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth an diesem Samstag (15.30 Uhr) aus. Nach seiner Isolation aufgrund eines positiven Coronatests hat der Grieche noch Trainingsrückstand und stieg am Freitag ebenso wenig in den Mannschaftsbus wie Atakan Karazor. Der Mittelfeldspieler fehlt aufgrund seiner Probleme am Mittelfuß, auf den er schon vor der Winterpause einen Schlag bekommen hatte.