Greta Thunberg in London 18-jährige protestiert gegen Rolle von Banken in der Klimakrise

Weltklimakonferenz beginnt

Vor der am Sonntag beginnenden Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow sind in zahlreichen Ländern ähnliche Protestaktionen geplant. Thunberg, deren Bewegung Fridays for Future seit 2018 massiven Zuspruch erfährt, plant nach eigenen Angaben ihre Teilnahme an einem „Klimagerechtigkeits“-Marsch in Glasgow am kommenden Freitag.