Grenke aus Baden-Baden Bessere Geschäfte bei Leasingspezialist nach turbulenten Monaten

Baden-Baden - Beim krisengeschüttelten Leasingspezialisten Grenke glätten sich langsam die Wogen. Nach einer kräftigen Erholung im zweiten Quartal will der Konzern wieder zu alter Stärke zurückfinden, wie der neue Konzernchef Michael Bücker am Mittwoch zur Präsentation der Halbjahresbilanz erläuterte. „Wir sind auf Kurs, gewinnen an Schwung und erzielen trotz Pandemie Gewinne“, sagte Finanzvorstand Sebastian Hirsch. „Im weiteren Jahresverlauf wollen wir jetzt zusätzliches Neugeschäft generieren.“