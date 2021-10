Gregor Kobel, Nicolas Gonzalez und Co So schlagen sich die Abgänge des VfB Stuttgart bei ihren neuen Clubs

Stuttgart - Am Ende der Saison stand ein satter Transferüberschuss: Fast 40 Millionen Euro hat der VfB Stuttgart allein durch die Verkäufe von Gregor Kobel zu Borussia Dortmund (15 Millionen Euro) und Nicolas Gonzalez zum AC Florenz (23,5 Millionen) eingenommen. Demgegenüber standen Neuverpflichtungen mit einem Volumen von rund 15 Millionen Euro. Die Länderspielpause bietet Zeit für eine erste Bilanz. Wie schlagen sich Kobel, Gonzalez und Co bei ihren neuen Clubs? Und was macht eigentlich der letztjährige Kapitän Gonzalo Castro? In unserer Bildergalerie bieten wir einen Überblick. Viel Spaß beim Durchklicken! Nicht berücksichtigt sind darin ausgeliehene Spieler wie Darko Churlinov, Antonis Aidonis oder Pablo Maffeo.