Welzheim - Am Donnerstagabend wurde in Welzheim ein toter Neugeborener in einer Wiese aufgefunden. Ein Spaziergänger fand den toten Körper gegen 18.15 Uhr im Grünen unweit der Friedrich-Bauer-Straße beim dortigen Kreisverkehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Todesfall übernommen. Dazu werden im Bereich des Fundorts am Freitag noch weitere Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Mutter des toten Neugeborenen ist nicht bekannt. Unklar ist auch, wann und wer den Neugeborenen, der sich im etwa siebten bis achten Schwangerschaftsmonat befand, in der Wiese ablegte und wo dieser geboren wurde. Um weitere Hinweise zur Todesursache zu erlangen, soll der Leichnam nun obduziert werden. Die Kriminalpolizei hat folgende Fragen: Wer hat in den letzten Tagen auf der angrenzenden Wiese zur Friedrich-Bauer-Straße entsprechendes beobachtet? Wurden dort, insbesondere auch bei einem dortigen Feldweg parkende Autos wahrgenommen? Wem ist eine schwangere Frau bekannt, die trotz Entbindung kein Kleinkind hat? Unklar ist auch, ob die unbekannte Mutter dringend ärztliche oder psychologische Hilfe benötigt! Hinweise zum Vorfall nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.