Grausiger Fund bei Erftstadt Landwirt findet Leiche in Maisfeld

Diskussion um Bauprojekt in Marbach

Weidenzaun ist für ein paar wie Spitzgras

In der Altstadt sind im Bereich der Torgasse lediglich Zäune mit einer Maximalhöhe von 1,20 Meter erlaubt. Ein in diesem Jahr errichteter Weidenzaun hat für Diskussionen im Technikausschuss gesorgt – ist am Ende aber genehmigt worden