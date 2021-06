Grandioser Bildband über die Jugend Alle so schön jung hier!

Das fühlen nicht nur Teenager, sondern alle, die in den vergangenen Monaten unglaublich diszipliniert und vernünftig gelebt haben, damit sie zum Beispiel nicht auf Corona-Intensivstationen an Beatmungsgeräte gefesselt werden. „Like Birds“, der Bildband des 1969 geborenen deutschen Fotografen Sven Jacobsen, versammelt Fotografien von 2005 bis 2020 von Kindern, Teenagern, jungen Erwachsenen in Eckernförde und New York City, Kroatien, den USA, Finnland.