Grand-Slam-Turnier Osaka gewinnt zum zweiten Mal US Open - Sieg gegen Asarenka

Mit den ungewohnten Umständen kam Asarenka in ihrem fünften Grand-Slam-Finale zunächst deutlich besser zurecht als ihre Kontrahentin Osaka, die auch vor dem siebten Auftritt bei den US Open in diesem Jahr wieder mit einer Mund-Nase-Maske gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA protestiert hatte. Diesmal stand der Name Tamir Rice auf ihrer Maske. Der damals Zwölfjährige war 2014 in der US-Stadt Cleveland von einem Polizisten erschossen worden. Der Junge hatte auf einem Parkplatz mit einer Spielzeugpistole hantiert und war kurz nach dem Eintreffen eines Streifenwagens erschossen worden.

Vor zwei Wochen war das Finale beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Turnier noch abgesagt worden, weil Osaka wegen einer Verletzung nicht gegen Asarenka hatte antreten können. Wie schon in den vorherigen Matches trat Osaka auch im Endspiel wieder mit einer dicken Bandage am linken Oberschenkel an. In nur 26 Minuten gab sie den ersten Satz ab. Asarenka hatte zweimal das Endspiel der US Open verloren: 2012 und 2013 gegen Serena Williams. Nach der Geburt ihres Sohnes Leo im Dezember 2016 und einigen Verletzungen stand sie kurz davor, ihre Karriere zu beenden. Doch Asarenka kämpfte sich zurück, sie wird mittlerweile wieder auf Platz 27 der Weltrangliste geführt.

Osaka schaffte es zunächst nicht auf Final-Niveau. Drei Breaks kassierte sie in Durchgang eins. Sie leistete sich 13 leichte Fehler, ihr gelangen nur 5 Gewinnschläge - gegen eine allerdings nahezu perfekt auftretende Kontrahentin. Im zweiten Durchgang geriet Osaka auch mit 0:2 in Rückstand, doch dann legte sie die offenkundige Nervosität ab und bewegte sich nun auch viel besser.

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung gelang ihr der Satzausgleich. Erstmals seit 2016, als die Kielerin Angelique Kerber gegen Karolina Pliskova aus Tschechien gewann, ging ein Damen-Finale der US Open wieder in einen dritten Satz. Osaka spielte nun konstant und nutzte nach 1:53 Stunden ihren zweiten Matchball zum Sieg.

