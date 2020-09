French Open "Wie ein Hase am Zaun" - Koepfer gegen Wawrinka ohne Chance

Und vorne lag der Schweizer in der Zweitrunden-Partie fast die ganze Zeit. "Ich war am Anfang etwas verklemmt, habe den Schläger nicht so gut laufen lassen", sagte Koepfer nach dem Duell. Der 26 Jahre alte Davis-Cup-Profi war mit großen Erwartungen in die Begegnung gegangen. Schließlich hatte er zuletzt auf Sand stark gespielt und in Rom sogar das Viertelfinale erreicht. "Ich hatte mir schon etwas ausgerechnet", gab der frühere US-College-Spieler zu.