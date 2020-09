Grand-Slam-Turnier in Paris Das bringt der Tag bei den French Open

DOMINIK KOEPFER: Der Davis-Cup-Spieler hat mit dem Schweizer Stan Wawrinka einen schweren Gegner erwischt. Wawrinka deklassierte in der ersten Runde den Briten Andy Murray in drei Sätzen und hat 2015 in Paris den Titel gewonnen. Aber auch Koepfer spielt in diesem Jahr auf Sand sehr stark, stand zuletzt in Rom sogar im Viertelfinale. "Ich fühle mich gut und gehe mit viel Selbstvertrauen in die Partie", sagte Koepfer. "Ich rechne mir schon etwas aus."