Grammy- und Oscar-Gewinnerin R&B-Star H.E.R. hat weiterhin Großes vor

Vier Grammys hat sie seit 2019 gewonnen, darunter dieses Jahr einen für ihre berührende Black-Lives-Matter-Hymne "I Can't Breathe"; außerdem den Oscar 2021 für das beste Filmsoundtrack-Lied "Fight For You" (aus "Judas and the Black Messiah"). Allein in ihrer Heimat USA verkaufte die Kalifornierin laut Label innerhalb von fünf Jahren über 16 Millionen Tonträger und generierte sechs Milliarden Streams.