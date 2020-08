Graffiti-Ausstellung in Stuttgart Hinterhofkunst im Hauptbahnhof

Viele Sprayer wollen anonym bleiben

Ende September wird das Kunstmuseum Stuttgart eine Ausstellung zum Thema „Wände/Walls“ eröffnen, aber der Kuratorin Anne Vieth wurde schnell klar, dass das Thema Wand nicht nur im herkömmlichen Kunstkontext interessant ist, sondern dass Graffiti „die Kunstform ist, die sich dezidiert mit Wänden auseinandersetzt“, wie sie sagt. Vieth und Moritz Vachenauer waren sich schnell einig, dass im Bonatzbau ein möglichst breites Spektrum an Sprayern zum Einsatz kommen sollte. So sind nun einige dabei, die schon in den Achtzigerjahren tätig waren, während andere erst seit ein paar Jahren sprayen. Wer sie alle genau sind, erfährt man in der Ausstellung allerdings nicht. Wer mag, kann sein Werk signieren, Marius Blum und Thomas Idler haben sogar Flyer ausgelegt, falls man sie buchen will. Das Gros aber will anonym bleiben, wie es in Sprayerkreisen nicht unüblich ist.