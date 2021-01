«Gott, steh' mir bei» Die RTL-"Dschungelshow" eröffnet mit Geschrei

Weil das Dschungelcamp in Australien in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt, läuft die RTL-"Dschungelshow" als Ersatz-Format - produziert in Hürth bei Köln. Zum Start am Freitag hat sie deutlich gemacht, dass sie sich in der Tradition der Vorlage sieht: Sie ist schonungslos in ihrem Spott, auch gegen sich selbst. In der Dramaturgie wirkt ebenfalls Einiges vertraut.