Golf-Superstar Etwas Woods-Magie bei Comeback in Florida

Es schien beinahe so, als hätte es den schweren Autounfall von Tiger Woods vor knapp zehn Monaten in Los Angeles nie gegeben. Doch dieser grandiose Schlag beim Comeback des 45 Jahre alten Kaliforniers beim traditionellen Familienturnier der PGA Tour in Florida war nur eine Momentaufnahme. Die erste Runde der PNC Championship, die Woods an der Seite seines zwölf Jahre alten Sohnes Charlie bestritt, offenbarte auch, wie weit der 15-malige Major-Sieger noch davon entfernt ist, wettkampfmäßiges Golf auf Tour-Level zu spielen.