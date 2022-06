Golf-Major Fitzpatrick gewinnt US Open neun Jahre nach Amateur-Titel

.Golf-Ikone gratuliert per Telefon

Die Familie Fitzpatrick dagegen schoss in diesem Moment von ihren Plätzen hoch und rannte, Sekunden später, voller Freude auf den Platz. Während Zalatoris weiter warten muss, hat Matthew Fitzpatrick es endlich geschafft und nicht nur den ersten Major-Sieg seiner Karriere, sondern gleich den ersten als Profi in den USA überhaupt verbucht. Für die vier Runden auf dem schweren Par-70-Kurs in Brookline brauchte er insgesamt 274 Schläge - einen weniger als Zalatoris und Scheffler.

"Das ist etwas, für das ich so lange gearbeitet habe, für so lange Zeit", sagte Fitzpatrick bei der Siegerehrung. "Das zu schaffen, mein erster Sieg, ein Major - es geht nicht besser." Den Amateur-Titel (2013) und die US Open auf dem gleichen Golfkurs zu gewinnen war vor ihm einzig dem großen Jack Nicklaus gelungen, der ihm als einer der ersten per Telefon gratulierte.