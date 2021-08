Golf FedExCup-Playoffs: Die Golf-Millionen-Show der PGA-Tour

Collin Morikawa

Der 24-Jährige aus Los Angeles ist derzeit in einer bestechenden Form und führt die FedExCup-Wertung an. Der Weltranglisten-Dritte gewann in dieser Saison mit der British Open und dem WGC-Turnier in Bradenton/Florida gleich zwei hochkarätige Golf-Events. Bei Olympia verpasste Morikawa als Vierter nur knapp eine Medaille.

Jordan Spieth

Der 28 Jahre alte Texaner ist zurück in der Weltspitze. Nach vier Jahren ohne Sieg triumphierte Spieth in dieser Saison in seiner Heimat bei der Valero Texas Open. Der dreimalige Major-Sieger hatte den FedExCup bereits 2015 gewonnen.

Patrick Cantlay

Der 29-jährige Kalifornier ist eine der große Überraschungen der Saison. Mit einem Saisonsieg und vielen weiteren Top-Ergebnissen spielte sich Cantlay in die Top 3 im FedExCup-Ranking.

Der Titelverteidiger

Dustin Johnson

Der zweimalige Major-Champion aus den USA knackte im Vorjahr zum ersten Mal den Jackpot. In der aktuellen FedExCup-Rangliste liegt die Nummer zwei der Welt aber nur auf Position 17.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-887133/4