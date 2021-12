Goldenes Sportjahr Nach famosem 2021: "Supermacht" Italien droht 2022 Blamage

Und was war das für ein famoser Fußball-Sommer! Dank erfrischenden Offensivfußballs verzückten die Azzurri ihre Fans und einen ganzen Kontinent. Mit sieben Siegen in sieben Spielen verdiente sich das Team um Kapitän Giorgio Chiellini den silbernen Pokal, den es nach einem Elfmeter-Krimi gegen England just im Wembley-Stadion errang.

Viele goldene Momente

Auf den Triumph der Fußballer folgte Olympia in Tokio mit 40 italienischen Medaillen, so vielen wie noch nie. An den goldenen Momenten können sich die Italiener nicht sattsehen: am 100-Meter-Coup von Marcell Jacobs, der noch im Auslaufen seinem Landsmann und Hochsprung-Champion Gianmarco Tamberi in die Arme fällt; am zweiten Sprint-Sieg mit der 4x100-Meter-Staffel; am Gold des Bahnrad-Vierers nach einer atemberaubenden Aufholjagd im Finale gegen Dänemark; an die weiteren Siegen etwa im Gehen, Segeln, Karate oder Kanu.

"Die Tifosi, und da schließe ich mich ein, erinnern sich an all diese Erfolge", sagte Regierungschef Draghi. Sogar 69 Medaillen holte das italienische Paralympics-Team kurze Zeit später in Tokio. Selbst IOC-Präsident Thomas Bach gratulierte Italiens Sportlern jüngst zu den Erfolgen, "den besten der Geschichte", wie ihn das Coni zitierte.

Auch anderorts wurde grün-weiß-rot gefeiert: Tennisprofi Matteo Berrettini zog in Wimbledon bis ins Finale ein, wo er dann Novak Djokovic unterlag. Im Volleyball holten sowohl die Frauen als auch die Männer die EM-Titel. Radprofi Sonny Colbrelli gewann den Klassiker Paris-Roubaix nach einem epischen Regen-Rennen und brach im Ziel völlig mit Matsch verschmiert unter Freudentränen zusammen.

"Eine Supermacht im Sport geworden"

"Wir sind eine Supermacht im Sport geworden", stellte die Tageszeitung "La Repubblica" aus Rom irgendwann fest. "Findet ein Wettkampf statt? Sind Italiener dabei? Okay, der Sieg ist unser."

Zum Zeitpunkt dieses Kommentars waren die Fußballer übrigens noch auf dem besten Weg, sich direkt für die WM zu qualifizieren. Dann aber gerieten sie mit vier Remis in den letzten fünf Quali-Partien in die Bredouille und verloren das direkte Ticket für Katar an die Schweiz.

Ob Italien eine Sport-Macht bleibt, zeigt sich zunächst bei Olympia in China, wo etwa Fahnenträgerin und Skirennfahrerin Sofia Goggia ein Star der Spiele werden kann. Viel mehr aber steht das neue Selbstverständnis bei der Fußball-Quali kurz darauf auf dem Spiel.