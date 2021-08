Goldener Leopard Filmfestival Locarno: Spannung vor der Preisverleihung

Hoch gehandelt wird auch "Vengeance is Mine, All Others Pay Cash" ("Die Rache ist mein, alle anderen zahlen bar"). In dem ebenfalls von deutschen Finanziers mitproduzierten Zeitgemälde erkundet der indonesische Regisseur Edwin ("Die Nacht der Giraffe") die Historie seiner Heimat. Chancen werden zudem der Sozialstudie "Gerda" von der russischen Regisseurin Natalya Kudryashova ("Pioneer Heroes") eingeräumt.