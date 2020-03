Goldene Himbeeren Filmmusical "Cats" mit "Razzie"-Schmähpreisen überhäuft

Die Kinoverfilmung von Andrew Lloyd Webbers Musical-Klassiker unter der Regie von Tom Hooper holte unter anderem die Schmähpreise für schlechtester Film, Regie und Nebendarsteller Rebel Wilson und James Corden. Als schlechteste Hauptdarsteller wurden John Travolta ("The Fanatic" und "Trading Paint") und Hilary Duff ("The Haunting of Sharon Tate") ausgewählt.