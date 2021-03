Golden Globes 2021 Die glamourösesten Looks der Stars

Schauspielerin Emma-Louise Corrin (Diana, in „The Crown“) präsentierte sich in einem Videocall in extravagantem Schwarz-Weiß. Das Kleid stammt aus den Händen des Designerlabels Miu Miu.

Gänzlich verwaist war der Rote Teppich in diesem Jahr jedoch nicht. Höchstpersönlich ließen sich auf den Golden Globes Stars wie Jane Fonda und Michael Douglas samt Catherine Zeta-Jones blicken. Das durchschlagende Mode-Motto in diesem Jahr: ein klassischer Hollywood-Stil. Einige Outfits der Promis finden Sie in unserer Bildergalerie.