Goecke-Ballett im Live-Stream Gärtnerplatz-Theater tanzt „La Strada“

Stuttgart - Ballettfans wissen: Ein Abend vor dem Bildschirm ist kein Ersatz für das Live-Erlebnis im Theater. Doch für manche Ereignisse lohnt sich das Einschalten, weil sie weit entfernte und schwer zugängliche Produktionen leicht erlebbar machen. Wenn am Samstag (16. Januar) das Theater am Gärtnerplatz sein Goecke-Ballett „La Strada“ um 19 Uhr live streamt, werden die Fans von Marco Goecke garantiert vor dem Bildschirm sitzen. In Stuttgart gibt es davon nach wie vor viele: Der ehemalige Haus-Choreograf des Stuttgarter Balletts ist zwar seit zwei Spielzeiten Ballettdirektor am Staatstheater in Hannover, doch als Artist in Residence von Gauthier Dance bleibt er der Stadt verbunden.