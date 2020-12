Glücksspirale-Volltreffer Marbacher gewinnt 100.000 Euro

Ein Tipper aus Marbach darf sich über eine vorzeitige Bescherung freuen: Bei der Glücksspirale-Ziehung am Samstag erzielte der Schwabe gleich 100.000 Euro. Der Marbacher spielte die europäische Lotterie Eurojackpot. Zusätzlich nahm er für fünf Euro Einsatz an der Glücksspirale teil. Eine gute Entscheidung, wie sich am Samstagabend herausstellen sollte: Die sechsstellige Gewinnzahl 800834, die in München ermittelt wurde, stimmte nämlich exakt mit den letzten sechs Ziffern seiner Losnummer überein.