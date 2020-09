Glücklich verliebt Pietro Lombardi zeigt auf Instagram seine neue Freundin

Umgestaltung in Erdmannhausen

Schule wurde auf Vordermann gebracht

Die Gemeinde hat viel Geld in die Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule gesteckt. Mit dem Ergebnis zeigten sich die Räte zufrieden. So wurde die Bildungsstätte beispielsweise in EDV-Hinsicht auf den neuesten Stand gebracht.