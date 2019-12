Glück im Unglück in Steinheim Leiter auf Abwegen

Eine Leiter hat sich am Donnerstag vom Dachgepäckträger eines Autos gelöst und krachte in der Folge gegen zwei andere Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber es entstand ein Schaden von immerhin rund 12 500 Euro. Ereignet hat sich das Unglück kurz vor 21 Uhr auf der Landesstraße 1126. Hier war 64-Jähriger in einem Ford in Richtung Erdmannhausen unterwegs.