Glosch’dr Hexa Steinheim Narren müssen spontan sein

Hoffnung liegt auf der Faschingswoche

Noch im November, am 11.11., hatten Dany Arnold und seine Mitstreiter gehofft, zum Fasnetsbeginn im Januar zumindest eine kleine interne Veranstaltung machen zu können. „Doch aufgrund der momentanen Lage war das leider nicht möglich“, räumt er nun ein. Die Hoffnung liege nun ganz auf der Faschingswoche Ende Februar/Anfang März. Sicher ist jedoch bereits, dass in Steinheim keine öffentlichen Veranstaltungen mit Publikum stattfinden werden. Der Hexenball und das Landesnarrentreffen sind auf kommendes Jahr verschoben. Eventuell werde es eine kleinere Veranstaltung im Mitgliederkreis geben. „Das wird dann aber ganz kurzfristig sein“, so Dany Arnold. „Wir sind am abwarten wie sich die Lage entwickelt und im ständigen Austausch mit unseren Mitgliedern. Und es ist klar: Alles, was kommt, wird recht spontan sein.“