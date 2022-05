Gleichberechtigung Cumberbatch: Langsam Fortschritt für Schauspielerinnen

Er denke da beispielsweise an Olivia Colman und Dakota Johnson in "Frau im Dunkeln" ("The Lost Daughter"). In dem Film geht es um Frauen, die mit dem Muttersein und mit ihren Kindern hadern. Das seien wirklich komplexe Charakterarbeiten, sagte Cumberbatch. Er sagte aber auch, dass er bei der Frage nach Gleichberechtigung vielleicht nicht seine Sicht als Mann erklären sollte. "Ich sollte Ihnen die Frage stellen: Wie sehen Sie das?", fragte er die Journalistinnen und Journalisten zurück.