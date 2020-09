Giovane Elber Fan-Liebling wollte nicht vom VfB Stuttgart zum FC Bayern wechseln

Dennoch verfolgt Elber den VfB weiterhin mit großem Interesse. „Ich hoffe, dass der Verein in Zukunft in der Bundesliga bleibt. Der VfB gehört nicht in die zweite Liga“, sagt der ehemalige Weltklassestürmer beim SWR. Der 48-Jährige betont, dass er sich in Stuttgart immer sehr wohl gefühlt hat. Schließlich sei auch seine Tochter hier geboren. „Was soll ich sagen: Wir sind halt Stuttgart.“