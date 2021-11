Gigafactory Tesla produziert in Grünheide erste Autos in Testlauf

Tesla-Chef Elon Musk hofft, dass die ersten Autos noch in diesem Jahr vom Band rollen. Die "Automobilwoche" schreibt in ihrer jüngsten Ausgabe, fünf Model Y seien bereits in der "Gigafactory" bei Berlin gefertigt worden. Von Anfang Januar an sollten zunächst 1000 Einheiten pro Woche hergestellt werden, zur Jahresmitte solle die Produktion hochgefahren werden. Zu diesen Zahlen äußerte sich Tesla nicht.