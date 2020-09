Giftstoffe in der Umwelt Pestizide verbreiten sich kilometerweit durch die Luft

Für die Studie wurden nach Angaben der Auftraggeber von März bis November 2019 Pestizide in der Luft gemessen. Untersucht wurden Standorte im Umkreis von weniger als 100 bis hin zu mehr als 1000 Metern Entfernung von potenziellen Quellen; in Städten und auf dem Land, in konventionellen und Bio-Agrarlandschaften sowie in unterschiedlichen Schutzgebieten.

Die Verbreitung von Pestiziden muss aus Sicht von Bundesumweltministerin Svenja Schulze dringend eingedämmt werden. „Wir wissen überhaupt noch nicht, wie dieser Cocktail aus verschiedenen Pflanzenschutzmitteln am Ende wirkt“, sagte die SPD-Politikerin. Dies sei besorgniserregend für den Ökolandbau und die Natur.

Schockierend oder künstlich aufgebauscht?

Karl Bär, Agrarexperte des Umweltinstituts München, nannte die Ergebnisse der Studie „schockierend“. Pestizide landeten „in schützenswerten Naturräumen, auf Bio-Äckern und in unserer Atemluft“.

Der Industrieverband Agrar (IVA), der die Interessen der agrochemischen Industrie vertritt, erklärte, die Funde seien „offenbar selten“ und die dabei nachgewiesenen Mengen „so minimal, dass sie für Mensch und Umwelt unbedenklich sind“. Hier werde ein Thema „künstlich aufgebauscht“, kritisierte IVA-Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer.

Lesen Sie auch: Pflanzenschutzmittel in Baden-Württemberg – Land hält Daten zu Pestizide geheim