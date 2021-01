Giftköder in Beilstein ausgelegt Mehrere Vorfälle am Wanderparkplatz im St. Annaseeweg

Hundebesitzer müssen derzeit in Beilstein besonders aufpassen: Es besteht der Verdacht, dass im Bereich des Wochenendhausgebiets Wanne mehrfach Giftköder ausgelegt worden sind. Eine Hundebesitzerin hat am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr jedenfalls am Wanderparkplatz im St. Annaseeweg mehrere Wurststücke entdeckt, die möglicherweise präpariert waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Vierbeiner allerdings schon eines der Stückchen gefressen. Unmittelbar danach ging es dem Tier so schlecht, dass es zum Tierarzt gebracht werden musste. Es konnte jedoch nach der Behandlung glücklicherweise wieder nachhause zurückkehren.