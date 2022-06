Ghislaine Maxwell Gefängnis bis ins hohe Alter für Epsteins berüchtigte Komplizin

Teenager zu Nackt-Massagen überredet

Epsteins Vertraute überredete die Teenagerinnen, zu dessen Anwesen in New York, Florida und New Mexico zu reisen und dem Multimillionär dort nackt Massagen zu geben, bevor sie missbraucht wurden. Um den „sexuellen Missbrauch zu normalisieren und zu erleichtern“, zog sich Maxwell laut Anklage auch selbst aus. Teilweise beteiligte sie sich am Missbrauch, beispielsweise indem sie den jungen Mädchen an die Brust fasste.